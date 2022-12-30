Связанная с Украиной: Стивен Кинг назвал свою заветную мечту

Американский писатель Стивен Кинг озвучил свое заветное желание на 2023 год. "Король ужасов" мечтает, чтобы в Украине наконец-то наступил мир.

Свой комментарий Стивен Кинг оставил в твиттере американского писателя Дона Уинслоу, где тот спросил, о чем мечтают его подписчики в новом году. Кинг лаконично написал, что "Мира в Украине".

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Комментарий Стивена Кинга собрал более 20 тысяч лайков, а украинцы и другие поклонники Украины поблагодарили фантасту за его позицию. Автор Барен Каяоглу добавил, что хотел бы окончание войн и в других странах, таких как Сирия, Сомали и Йемен. Впрочем, пользователи твиттера решили ему "утереть нос", подчеркнув, что именно Россия спровоцировала войны и конфликты в этих странах:

"Россия разжигала войну в Сирии и бомбила там мирных жителей. Россия заблокировала экспорт украинского зерна, спровоцировав продовольственный кризис в Йемене и Сомали. Россия отправила своих наемников в Ливию, Мали дестабилизировала регион. Победа над Россией положительно скажется на всех этих странах", – написала пользователь сети, где ее поддержали другие участники соцсети.

На что Барен ответил: "Да, одно не должно отрицать другое".



Перепалка между пользователями и Бареном Каяоглу / Скриншот с твиттера

Стивен Кинг об Украине