Связанная с Украиной: Стивен Кинг назвал свою заветную мечту
Источник:твиттер Стивена Кинга
Американский писатель Стивен Кинг озвучил свое заветное желание на 2023 год. "Король ужасов" мечтает, чтобы в Украине наконец-то наступил мир.
Свой комментарий Стивен Кинг оставил в твиттере американского писателя Дона Уинслоу, где тот спросил, о чем мечтают его подписчики в новом году. Кинг лаконично написал, что "Мира в Украине".
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Комментарий Стивена Кинга собрал более 20 тысяч лайков, а украинцы и другие поклонники Украины поблагодарили фантасту за его позицию. Автор Барен Каяоглу добавил, что хотел бы окончание войн и в других странах, таких как Сирия, Сомали и Йемен. Впрочем, пользователи твиттера решили ему "утереть нос", подчеркнув, что именно Россия спровоцировала войны и конфликты в этих странах:
"Россия разжигала войну в Сирии и бомбила там мирных жителей. Россия заблокировала экспорт украинского зерна, спровоцировав продовольственный кризис в Йемене и Сомали. Россия отправила своих наемников в Ливию, Мали дестабилизировала регион. Победа над Россией положительно скажется на всех этих странах", – написала пользователь сети, где ее поддержали другие участники соцсети.
На что Барен ответил: "Да, одно не должно отрицать другое".
Перепалка между пользователями и Бареном Каяоглу / Скриншот с твиттера
Стивен Кинг об Украине
- В начале войны писатель выразил поддержку, одевшись в символическую футболку. На ней был написан лозунг I stand with Ukraine, то есть "Я поддерживаю Украину". Кроме того, фантаст решил не продолжать контакты с русскими издательствами.
- Впоследствии Стивен Кинг написал, что это война Путина От его рук гибнут женщины и дети. Он отмечал, важно, чтобы россияне понимали, что на самом деле происходит – нужно разрушить стену дезинформации. Позже заявил, что Путин должен исчезнуть без следа.
- В апреле он посоветовал своим фанам послушать украинскую песню "Не говорю прощай" певице Lama. На его сообщение отреагировала и сама звезда.
- Кинг также отреагировал на успехи ВСУ во время контрнаступления и дополнил, что "украинцы надирают задницы". А также он прокомментировал "хлопок" на Крымском мосту.