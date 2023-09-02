Постоянно поддерживает Украину: известный британский актер и писатель станет ведущим Саммита в Киеве
2 сентября 2023, 10:54Читати новину українською
Источник:Саммит первых леди и джентльменов
В Киеве 6 сентября пройдет очередной Саммит первых леди и джентльменов. Ведущим события станет легендарный британский актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай. Знаменитость постоянно поддерживает Украину.
Об этом сообщили организаторы Саммита. Темой события станет ментальное здоровье украинцев.
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Впервые ведущим Саммита первых леди и джентльменов станет Стивен Фрай. Организаторы отметили, что актер и телеведущий постоянно поддерживает Украину в войне, о чем говорят его интервью с гостями.
Кроме того, он помогал украинцам пережить зиму вместе с инициативой ShelterBox, собиравшей пожертвования на теплую одежду и ремонт поврежденных домов.
Что известно о Стивене Фрае
- Это английский писатель и актер, известность которому принесли в первую очередь роли в британских комедийных телесериалах, таких как "Черная Гадюка", "Шоу Фрая и Лори", "Джиус и Вустер".
- Также он играл в фильмах "Песочный человек", "Жадность", "Это грех", "Упорные мошенники" и многие другие.
- Стивен Фрай поддерживает ряд инициатив и организаций, работающих с военнослужащими, людьми с потерей слуха, людьми с потерей зрения, людьми с биполярным расстройством, людьми с лейкемией, ЛГБТ-сообществом.