Постоянно поддерживает Украину: известный британский актер и писатель станет ведущим Саммита в Киеве

В Киеве 6 сентября пройдет очередной Саммит первых леди и джентльменов. Ведущим события станет легендарный британский актер, телеведущий и писатель Стивен Фрай. Знаменитость постоянно поддерживает Украину.

Об этом сообщили организаторы Саммита. Темой события станет ментальное здоровье украинцев.

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Впервые ведущим Саммита первых леди и джентльменов станет Стивен Фрай. Организаторы отметили, что актер и телеведущий постоянно поддерживает Украину в войне, о чем говорят его интервью с гостями.

Кроме того, он помогал украинцам пережить зиму вместе с инициативой ShelterBox, собиравшей пожертвования на теплую одежду и ремонт поврежденных домов.

Что известно о Стивене Фрае