Стинг пожертвовал средства в поддержку Украины и направил "гуманитарку" нашим беженцам

Британский исполнитель Стинг очень благосклонен к Украине. Недавно стало известно, что певец сделал щедрое пожертвование в поддержку ВСУ и предоставил большую партию гуманитарной помощи беженцам.

Стинг вместе с женой Труди решили приобщиться к помощи украинцам. Супруги направили кругленькую сумму в организацию Help Ukraine.center, сообщает 24 канал.

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Об благотворительности Стинга в своем фейсбуке написал украинский предприниматель Андрей Ставницер.

Help Ukraine.center счастлив сообщить, что мы получили щедрую финансовую помощь от Sting и Trudie Styler, его жены, в поддержку нашей работы. Кроме того, семья Стинга отправляет на наш склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимые для детей и их мам,

– сообщил Ставницер.



Стинг с женой пожертвовали средства для поддержки Украины / Фото с инстаграма

Ранее исполнитель Englishman in New York высказывался против войны России с Украиной. Мужчина остро осуждает путинский режим и даже заявил, что теперь никогда не поедет выступать перед российскими олигархами.