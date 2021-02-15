Горячая "штучка" Стелла Максвелл надела красное белье на стройное тело: фото
Модель Стелла Максвелл решила взбудоражить воображение своих фанатов и опубликовала соблазнительное видео, на котором одета в комплект белья от Victoria's Secret. Так звезда поздравила всех с Днем влюбленных.
Источник:Инстаграм Стеллы Максвелл
30-летняя звезда подиумов и "ангел" бельевого бренда продемонстрировала идеальные формы тела для почти 300 тысяч поклонников в сети.
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Стелла Максвелл показала фигуру в белье
Горячий видеоролик модель обнародовала в День святого Валентина. В нем женщина одета в красный комплект белья, состоящий из трусиков с серебристыми подтяжками и бюстгальтера. На лице модели – естественный макияж, а ее волосы едва уложены назад.
"Я вас люблю. С Днем Валентина", – написала под видео Максвелл.
Реакция фанатов
Кроме белья Стелла засветила идеальную фигуру, которую успели отметить все комментаторы, среди них – Ирина Шейк, Лили Олдридж и бренд Victoria's Secret:
- Любим тебя, наш Валентин!
- Такая роскошная.
- Привет, красавица!
- Я люблю тебя, Стелла!
- Этот образ прекрасно тебе так к лицу.
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