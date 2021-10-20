В разгар подготовки 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" в сети развернули липовый кастинг для девушек. Аферисты от имени продюсеров проекта рассылают анкеты с пикантными пунктами.

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Всех претенденток спрашивают, готовы ли они на съемки постельных сцен, просят прикрепить фото и видео в белье. Когда же те выполняют все условия, мошенники шантажируют тем, что "сольют" интимные кадры в сеть.

Кроме того, аферисты объявили якобы главного героя 12 сезона "Холостяка". На эту роль они избрали экс-главу правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева. После заполнения анкеты девушкам дают номер якобы того самого мужчины. В телефонном разговоре он предлагает деньги за сексуальные отношения с ним – 500 евро в неделю.

Реакция продюсеров "Холостяка"

Анна Калина – директор студии, которая снимает романтическое реалити – заявила, что анкету для участия в "Холостяке" можно заполнить на сайте телеканала. Более того, отбор красавиц на 12 сезон шоу уже завершился.

Как победительница "Холостяка" Анна Богдан, так и руководительница проекта утверждают, что никаких интимных вопросов на кастинге не задают. Более того, имя мужчины девушки узнают лишь на первой вечеринке.

Все холостяки, которые могут стать "Холостяками", обычно проходят через этот кабинет. Этого человека здесь не было,

– заявила Анна Калина об Андрее Коболеве.

Заметим, участницы "Холостяка" не знают, за чье сердце будут бороться. Зато главную "Холостячку" объявляют к старту кастинга. Как объяснял Григорий Решетник, в реалити хотят видеть только тех мужчин, которые заинтересованы в Ксении Мишиной или Злате Огневич.