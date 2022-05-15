Сразу после победы: Kalush Orchestra выпустил клип на песню "Stefania" о женщинах на войне

Ночью украинская группа Kalush Orchestra анонсировала выход своего нового клипа на песню "Stefania". Именно с ней Украина победила в шоу Евровидение-2022. Что показали в видео – смотрите дальше.

Выход нового клипа на песню "Stefania" прошел 15 мая в 11:00. Перед премьерой клипа на ютуб-канале команда музыкантов включила чат для обсуждений, где фанаты со всего мира обменивались приветствиями и словами ожидания нового видеохита.

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Когда-то я посвятила эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много нового содержания. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с матушкой-Украиной. Более того, общество стало называть его гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы,

– говорит Олег Псюк, лидер группы, в описании к видео.

Также представители группы отметили, что этот видеоклип-фильм основан на реальных событиях во время военной агрессии в Украине в 2022 году. Kalush Orchestra решили использовать свою популярность и победу, чтобы мир еще больше узнал кровопролитную российско-украинскую войну и агрессию России.

Режиссером клипа стал украинский художник Максим Ксенда – обладатель музыкальной премии YUNA в категории "Лучший видеоклип". В клипе показаны жуткие кадры разрушений домов, снятые в таких городах Киевской области, как Ирпень, Гостомель, Бородянка, Бородянка. Главными персонажами клипа стали женщины-военные, которые спасают детей из-под завалов от российских обстрелов и привозят их родных. В частности, сделан акцент на том, что они каждую историю и потерю переживают лично, исполняя долг перед страной.

Посвящается храброму украинскому народу, матерям, защищающим их, детям, всем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый невинный ребенок. Война в Украине имеет много лиц, но это лицо нашей матери сохраняет наши сердца живыми в самые темные времена. Будьте с Украиной! Слава Украине!

– пишут в конце видео музыканты из Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra – клип Stefania: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Во второй раз за сутки фанаты группы Kalush Orchestra умилялись и пустили слезу, ведь клип пробуждает в них глубочайшие чувства печали и боли за свою страну:

"Плакала все видео. Спасибо за такую ​​экранизацию. Пусть дальше будет больше таких треков и больше таких побед! – Alyona Alyona";

"Стыдно признаться, но я никогда так не переживала за свою страну в Евровидении, как вчера за Украину, первый раз в жизни голосовала в Евровидении. Я очень, очень счастлива, что именно Украина в этом году победила. Вы этого достойны!";

"Приветствую из Беларуси. Поздравляю с победой, пока только на Евровидении. Победа над орками чуть позже, но будет обязательно";

"Это не просто победа. Это заявление на весь мир о себе! Напоминание, что даже в трудные времена мы остаемся певучей и хорошей нацией! Это обращение внимания на наши болезненные проблемы и еще один шаг к победе! Вы поступили храбро, и европейцы это оценили. Слава Украине!";

"Боже, ну какие же у нас прекрасные женщины. Спасибо всем, кто защищает нашу независимость с оружием в руках!";

"Посыл и вообще съемка – невероятные. Очень качественно и талантливо сделано. Я в восторге. Все будет Украина";

"Четкость глубины песни и видео просто зашкаливает... Никогда не думала, что на непонятном языке могу понять смысл всего... Мощнее украинцев никого нет #GodsaveAzov".

Текст песни Stefania – Kalush Orchestra:

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово

Она меня качала, дала мне ритм

И, наверное, силу воли не отнять у меня, потому что дала она

Наверное, знала, может, больше и от Соломона

По ломаным дорогам приду я всегда к тебе

Она не разбудит, не пробуждает, меня в сильные бури

Заберет у бабушки два дули, словно они пули

Отлично знала меня, не была обманута

Когда была очень уставшая, качала меня в такт

Люли, люли, люли, гой!

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватит

Как бы я ни вырос, на вырост за вещи платит

Я не имела ребенка, она дальше нервы тратит

Я гулял, шляк бы тебя трафил!

Ты все молода, о мама, на пике

Если не ценю опеку на пике славы, мне в тупике

Убивайте пика, эту пику, я бы попек, спек, своей любовью

Люли, люли, люли, гой!

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово

Стефания мама, мама Стефания

Расцветает поле, а она седеет

Спой мне, мама, колыбельную

Хочу еще услышать твое родное слово