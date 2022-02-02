В спортивном костюме: Кейт Миддлтон сыграла регби

Герцогиня Кембриджская стала покровителем сборной Англии по регби. Она взяла на себя этот патронаж принца Гарри.

Утром 2 февраля супруга принца Уильяма заявила, что стала патроном Лиги регби и Союза регби. Раньше им был принц Гарри.

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Кейт Миддлтон стала покровителем сборной Англии по регби

О назначении герцогиня Кембриджская сообщила на официальной странице в инстаграме. Она отметила, что рада поддержать две фантастические организации.

Они стремятся использовать силу, посредством которой спорт может способствовать объединению сообществ и оказанию помощи людям в процветании,

– отметила Миддлтон.

Поскольку Кейт обожает все виды спорта, она с радостью приняла на себя такую ​​ответственность. Герцогиня часто вместе с мужем посещает спортивные турниры, а также принимает участие в играх.

О своем новом назначении Кэтрин сообщила оригинально. Она распространила видео, где в спортивном костюме ударяет по мячу для игры в регби.

Спортивный look Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская надела черные спортивные штаны и синюю кофту. Соединила наряды с удобной обувью черного цвета. Волосы она уложила в легкие локоны и часть сцепила сзади. На лице сделала фирменный обычный макияж с черными стрелками на веках.

Текст публикации Кейт Миддлтон:

Я очень рада стать покровителем футбольной лиги регби и футбольного союза регби – двух фантастических организаций, стремящихся использовать силу, которую может иметь спорт, чтобы объединить сообщества и помочь людям процветать. Я нетерпеливо жду сотрудничества с ними на всех уровнях игр и подбадриваю Англию в год, который обещает быть увлекательным для обоих видов спорта!