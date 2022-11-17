"Кто все эти люди": как украинцы реагируют на финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

Суспільний вещатель объявил финалистов Национального отбора Евровидения-2023. Среди них и уже известные личности, и новые таланты. Читайте в материале, как на такой выбор отреагировали украинцы.

17 ноября Общественное объявило список всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2023. Один из них отправится в Ливерпуль, чтобы представить Украину.

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Среди финалистов и уже известные звездные лица, и знаменитости тиктока, и неизвестные ранее большой публике музыканты. Среди них:

2TONE – "Квітка"

Angelina – Stronger

DEMCHUK – Alive

FIINKA – "Довбуш"

Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

KRUTЬ – "Колискова"

Moisei – I'm Not Alone

OY Sound System – "Ой, тужу"

Tember Blanche – "Я вдома"

TVORCHI – Heart Of Steel



Финалисты Нацотбора / Фото из инстаграма Суспільного

Как в сети реагируют на финалистов

, что финал Национального отбора Евровидения-2023 пройдет уже через месяц – 17 декабря в Киеве. Он пройдет в укрытии, чтобы соблюсти нормы безопасности.

Отбор уже прокомментировала Злата Огневич, желавшая стать судьей Нацотбора, а также Джамала, попавшая в тройку жюри благодаря голосованию. Звезды пожелали артистам удачи.

Но украинцы по-разному отреагировали на такой список имен разных исполнителей. Одни пишут, за кого будут болеть в финале:

" TVORCHI лучшие ";

"; "Творческие единственные, делающие музыку, которую можно слушать";

"Лилу злили, я за Джерри Хейл, название песни интригующее";

"Никто из финалистов особо не нравится, интересно послушать Круть и Джерри".

Другие же упрекают команду, которая выбирала представителей. Кто-то считает, что "слили" достойных исполнителей, кто впервые видит имена музыкантов, а другим кажется, что ради известных звезд "убрали" сильных.

"Разве тиктокер Демчук настолько лучше, чем Tòнка и Лилу45? Приятно только, что OY Sound System прошла в финал, она заинтересовала меня в дневниках от Общественного";

"Кто половина из этих людей?";

"Разочарование. Где Skylerr? Она однозначно должна быть в шортлисте. У нее каждая песня потенциальный хит, не верю, что для отбора она что-то плохое подготовила. Ну все понятно, отбор делают под Джерри Хейл или Круть";

"Порасчищали сильных для знакомой четверки. Убогость";

"Ждала Лилу45, но похоже решили выбрать более медийных артистов".

Другие же делятся своими мыслями и желают успеха финалистам: