"Кто все эти люди": как украинцы реагируют на финалистов Нацотбора на Евровидение-2023
Источник:Суспільне Євробачення
Суспільний вещатель объявил финалистов Национального отбора Евровидения-2023. Среди них и уже известные личности, и новые таланты. Читайте в материале, как на такой выбор отреагировали украинцы.
17 ноября Общественное объявило список всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2023. Один из них отправится в Ливерпуль, чтобы представить Украину.
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Среди финалистов и уже известные звездные лица, и знаменитости тиктока, и неизвестные ранее большой публике музыканты. Среди них:
- 2TONE – "Квітка"
- Angelina – Stronger
- DEMCHUK – Alive
- FIINKA – "Довбуш"
- Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
- KRUTЬ – "Колискова"
- Moisei – I'm Not Alone
- OY Sound System – "Ой, тужу"
- Tember Blanche – "Я вдома"
- TVORCHI – Heart Of Steel
Финалисты Нацотбора / Фото из инстаграма Суспільного
Как в сети реагируют на финалистов
Отбор уже прокомментировала Злата Огневич, желавшая стать судьей Нацотбора, а также Джамала, попавшая в тройку жюри благодаря голосованию. Звезды пожелали артистам удачи.
Но украинцы по-разному отреагировали на такой список имен разных исполнителей. Одни пишут, за кого будут болеть в финале:
- "TVORCHI лучшие";
- "Творческие единственные, делающие музыку, которую можно слушать";
- "Лилу злили, я за Джерри Хейл, название песни интригующее";
- "Никто из финалистов особо не нравится, интересно послушать Круть и Джерри".
Другие же упрекают команду, которая выбирала представителей. Кто-то считает, что "слили" достойных исполнителей, кто впервые видит имена музыкантов, а другим кажется, что ради известных звезд "убрали" сильных.
- "Разве тиктокер Демчук настолько лучше, чем Tòнка и Лилу45? Приятно только, что OY Sound System прошла в финал, она заинтересовала меня в дневниках от Общественного";
- "Кто половина из этих людей?";
- "Разочарование. Где Skylerr? Она однозначно должна быть в шортлисте. У нее каждая песня потенциальный хит, не верю, что для отбора она что-то плохое подготовила. Ну все понятно, отбор делают под Джерри Хейл или Круть";
- "Порасчищали сильных для знакомой четверки. Убогость";
- "Ждала Лилу45, но похоже решили выбрать более медийных артистов".
Другие же делятся своими мыслями и желают успеха финалистам:
- "Удачи всем! Пусть Украину в такое сверхважное время представит самый достойный";
- "Хотелось бы песню на украинском. Доказано уже, что она заходит публике... Конечно, если хищника, то речь не важна, но все же хотелось родного языка, английский там уже приелся";
- "И как обычно в комментариях" Кто эти все люди? Где тот, где другой?" Да, я тоже большинство не знаю, но это не важно! Самое важное это песня, подача. Наоборот хорошо, что дают дорогу новым исполнителям, тем более если музыка классная. Оно GO_A как отбор и Евровидение помогли выстрелить (но и они молодцы, провели отличную работу). Выросли из чуваков из метро до звезд";
- "Очень интересно послушать и увидеть новых артистов";
- "Ну в этом году Украине, конечно, ничего не светит, но можно было выбрать что-то более оригинальное... Судя по названиям песен почти все тем или иным образом связаны или затрагивают тему войны. Да, это сейчас главная тема у нас, но складывается впечатление, что слишком эксплуатируют эту тему";