Спина была не готова к беременности, – Даша Квиткова рассказала о проблемах со здоровьем

Популярная блоггер Даша Квиткова обратилась к врачу из-за болей в спине. После обследования врачи обнаружили в ее позвоночнике грыжу. Но девушка отметила, что удастся обойтись без хирургического вмешательства.

Даша долго терпела боль, однако, когда уже не могла сидеть, то обратилась к специалистам. Теперь начинает работать над улучшением состояния спины.

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Даша Квиткова о проблемах со спиной

Блогер в инстаграм-сторис рассказала, что во время обследования оказалось, что в ее позвоночнике есть грыжа. Даша успокоила поклонников, когда сообщила, что удастся избежать хирургического вмешательства. Нужно лишь ходить на массаже на специальном приборе.

На грыжу повлияла беременность Квитковой, потому что ее спина просто не была готова к тому, чтобы выносить малыша.



Даша Квиткова о проблемах с позвоночником / Скриншот инстаграм-сториз Квитковой



Даша Квиткова о проблемах с позвоночником / Скриншот инстаграм-сториз Квитковой

"А пошла к врачу сегодня, потому что было больно даже сидеть. Начало положено. Хочу привести себя в форму, потому что спина должна выдержать вторую беременность", – написала Даша.



Даша Квиткова о проблемах с позвоночником / Скриншот инстаграм-сториз Квитковой