Спасите Виктора, – Киркоров поддержал Марченко и просит освободить Медведчука "из подвалов СБУ"

Жена пророссийского депутата Виктора Медведчука забила тревогу после его задержания СБУ. В Москве Оксана Марченко говорила, что ее мужа пытают, а вслед за ней подключился звездный друг-путинист Филипп Киркоров.

В пятницу, 15 апреля, Оксана Марченко дала пресс-конференцию в Москве о том, что Зеленский преследует ее мужа-предателя, СБУ сфабриковала его побег, а теперь собирается пытать. Ее демагогию поддержал певец Филипп Киркоров, с которым Медведчука связывает крепкая дружба.

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Филипп Киркоров поддержал подругу Оксану Марченко

Лидера ОПЗЖ и кума Путина запрещённый в Украине артист назвал политзаключенным и старшим другом. Он считает, что Марченко спасает не только Медведчука, но всех арестованных оппозиционеров.

Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга,

– написал Филипп Киркоров.

Певец следом за своей одиозной подругой заговорил о пытках, физических и моральных унижениях, которым якобы поддается Медведчук. Киркоров просит политиков, в частности Эмманюэля Макрона и Джо Байдена, вмешаться в ситуацию и провести свое расследование.

"Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком. Обращаюсь с требованием к европейским политикам – немедленно подключиться, вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование", – призвал Киркоров.

Скриншот из инстаграма Филиппа Киркорова

Реакция на "вой" Киркорова за Медведчуком

в обращении Киркорова, для которого якобы "человеческое отношение – высшая и непоколебимая ценность", ни слова об агрессии России в Украине. За 52 дня войны он ни разу не высказался.

Пост Филиппа Киркорова собрал более 19 тысяч комментариев, большинство из которых – унизительные. Вместе с пользователями инстаграма высказались и звезды – путинист Николай Басков и экс-подруга артиста Оля Полякова:

Николай Басков: "Полностью с тобой согласен";

"Полностью с тобой согласен"; Оля Полякова: "А в поддержку украинского народа, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, и нес цветы, ты не хотел выступить с поддержкой! Простых украинцев, которых каждый день убивает твоя страна, Филипп? Они тебе тоже неплохо платили".​

Скриншот из инстаграма Филиппа Киркорова

Полный текст публикации Филиппа Киркорова:

Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга.

А теперь, европейские политики, посмотрите, что происходит в Украине? Предполагаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи о вашей политике? Почему вы допускаете это в Украине?

Человек. Человеческое отношение. Для меня – это самая высокая и непреклонная ценность, качество, требование. Пытки, физические и моральные унижения – неприемлемы. Вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижен, никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком – несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой Украины.

Обращаюсь с требованием к европейским политикам – немедленно подключиться, вывести из подвалов СБУ всех людей и провести независимое расследование.

Я искренне надеюсь, что чистый ум и человеколюбие возобладают, что мои слова смогут зародить хоть каплю здорового мнения. И все наконец-то услышат друг друга! Максимальный репост. Спасите Виктора.