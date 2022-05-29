Спасибо за День Киева: Притула попросил "не забывать тех, рвал врага в клочья"

Украинский волонтер Сергей Притула с начала войны находится в Киеве и волонтерит для нужд ВСУ. Муж поздравил всех жителей Киева с праздником, но попросил поблагодарить еще тех, кто ценой собственной жизни и здоровья сохранил город во время войны.

Все киевляне 29 мая этого года отмечают один из любимых праздников – День Киева. Жители города снова признаются в любви родным улицам и местам, где провели свои самые счастливые мгновения. А еще – в этом году Киев отмечает маленький юбилей – 1540 лет со дня основания.

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Сергей Притула говорит, что социальные сети пестрят "множеством красивых фото и видео столицы, содержательных поздравлений и признаний в любви к нашему невероятному городу каштанов и сирен воздушной тревоги". Он добавляет, что это правильно, потому что Киев стоит любви и доброго слова. Но есть одно "но".

Но… Приветствуя Киев, не забывайте благодарить тех, кто вгрызался в землю и рвал врага в клочья! Кто ценой собственных жизней остановил те, необъятной длины, колонны бронетехники! Кто засадил "кацапам" осинового колка и заставил царапать с такой скоростью, что потом еще 1,5 месяца отсталых одиночных "ваньок", а то и целыми отрядами, доставали по подвалам или отстреливали в лесах на Полесье!

– подчеркнул Притула.

"Поздравляя Киев не забывайте поблагодарить Бородянку, Иванкову, Мощуну, Бучи, Ирпеню, Макарову, Гостомеля и многие другие городки и деревни, которые помогли спасти столицу!", – добавил волонтер и сказал, что во время боев за Киев через его волонтерский штаб прошли тысячи защитников: от батальонов ТрО до отрядов ГУР МО, от подразделений ССО в Нацгвардию, от пограничников до "Азова", артиллерия и авиация, пехота и спецура, связисты и аэроразведка.



Сергей Притула с военным из 72 бригады / Фото из фейсбука волонтера

"Хочу поблагодарить всех, кто сохранил наш Киев. Кто остался в городе и взял оружие в руки! Кто съезжал танком с платформы на железной дороге и сразу отправлялся в бой! Кто внушил нам веру в реальность будущей Победы!!! Друзья, киевляне, увидите сегодня на улице человека в пикселе – поблагодарите за День Киева!" – пишет Притула.

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Волонтер попросил поблагодарить 72 отдельную механизированную бригаду и помочь финансово для закупки различного снаряжения. Также Сергей Притула напомнил об аукционе-розыгрыше розовой панамы и трофее Евровидения-2022, который завершится уже сегодня вечером 29 мая. Кому достанется кубок Kalush Orchestra – узнаем позже.