Составит компанию Тине Кароль: объявили имя второго судьи Нацотбора Евровидения-2022

До грандиозного финала Нацотбора на Евровидение-2022 осталась неделя. Пока артисты один за другим выпускают песни, организаторы объявляют членов жюри. Вторым судьей стал Ярослав Лодыгин.

Место за судейским столом рядом с Тиной Кароль досталось режиссеру и члену правления Суспільного Ярославу Лодыгину. Он признался, очень обрадовался тому, что его выбрали в жюри Национального отбора Евровидения-2022, и пообещал создать музыкальный праздник в финале, 12 февраля.

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Чувствую большую ответственность, но в то же время радость, что имею возможность присоединиться к нашей общей цели – в наши тревожные времена создать большой музыкальный праздник для всей страны вечером 12 февраля,

– заявил Лодыгин.



Ярослав Лодыгин – судья Нацотбора Евровидения-2022 / Фото из инстаграма

Имя третьего судьи Нацотбора Евровидение-2022 обещают объявить в субботу, 5 февраля. Правда, неизвестно, сколько членов жюри будут оценивать выступления финалистов. В прошлые годы их было трое.

Ярослав Лодыгин

– член правления Суспільного вещателя, ответственный за платформу телевидения. В 2019 году он стал членом Европейской киноакадемии как режиссер и сценарист. Самая известная его работа – "Дикое поле".

, что неизменным судьей Нацотбора Евровидения с 2016 года был. Однако неясно, займет ли он это кресло в 2022-м, ведь в этом году Суспільний вещатель организует конкурс самостоятельно.