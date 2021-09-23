Sonya Kay рассказала, как муж спасал ее после смерти отца и о болезни матери

Популярная украинская певица Sonya Kay призналась, что новость о смерти отца разбила ее сердце. Девушка не хотела есть, постоянно плакала. Также исполнительница не могла смотреть на то, как страдает мама, потому что это была любовь всей ее жизни.

Отец Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) умер за несколько месяцев до ее свадьбы. Конечно, после невосполнимой утраты девушка даже не думала о праздновании. София мечтала, чтобы отец вел ее к алтарю и после его смерти отказалась надевать свадебное платье.

Читайте также Я очень скучаю, – Настя Каменских расплакалась, вспомнив о покойном отце

Sonya Kay о смерти отца

Певица лишь расписалась с любимым Олегом Петровым, но все запланированное празднование отменила. Девушка была в длительной депрессии.

Просто надо было быть рядом с ней. Быть поддержкой, опорой для Сони и ее мамы,

– сказал муж исполнительнице.

Полгода Олег жил с Софией и ее мамой в Черновцах. Также на связи были другие родственники, которые постоянно звонили, приезжали, помогали отвлечься.



Sonya Kay с мужем и мамой / Фото из инстаграма певицы

Болезнь матери Sonya Kay

Весной 2021 года мама Sonya Kay Лидия Михайловна заболела коронавирусом. Самочувствие женщины было крайне плохим.

Год назад умер папа. Я не могла потерять еще и маму. Тогда думала, что же такое происходит в моей жизни,

– поделилась звезда.

Тогда София не отходила от самой родной. Она готовила для мамы еду, находила лекарства, которые крайне трудно достать. Девушка постоянно подбадривала ее, и мама выздоровела.



Sonya Kay с мамой / Фото из инстаграма певицы

"Мы приготовили для нее небольшой сюрприз. Когда она приехала домой, увидела шарики, цветы. Мама расчувствовалась, расплакалась", – рассказала Соня.

Sonya Kay призналась, что год вообще не слушала музыку. Даже были мысли о том, чтобы уйти из шоу-бизнеса. Однако она овладела собой и решила продолжить путь, которому уже отдала не один год своей жизни.