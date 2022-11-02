Маша Ефросинина поставила на место пропагандиста Соловьева, который пишет клевету о ее муже
Источник:Маша Ефросинина
Пропагандист Владимир Соловьев опубликовал безумные заявления о Маше Ефросинине и ее муже. Телеведущая жестко ответила поклоннику Путина.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев принялся придумывать факты из жизни украинских звезд. Так он опубликовал сообщение о Маше Ефросинине и ее муже Тимуре Хромаеве.
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Пропагандист Соловьев распространяет клевету о семье Ефросининой
Как показала Маша Ефросинина, пропагандист опубликовал сообщение, в котором называет телеведущую "дочерью магаданских служащих". Тимура Хромаева он же обвинил в "торговле наркотиками и оружием", а также придумал, что мужчина вроде бы покинул страну в феврале.
Заявления Соловьева / Фото с инстаграма Маши Ефросининой
Что ответила Маша
Маша Ефросинина решила не молчать, а поставить на место пропагандиста. Она также рассказала, как ее муж осваивает новое оружие в ВСУ.
День начался с хороших новостей: король пропагандистских гомнопомоек Соловьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения. Так что для этого господина, что высрает ложь словно дышит, есть немного уточнений - хорошее изучение украинского начинается с запечатления в своем мозгу: "В Украине"!
– поделилась телезвезда.
"Также вопрос: чего это мы приперли сюда Магадан, но совсем решили не отмечать, что я коренная крымчанка? Потому что Крым таки наш? И еще, пока ты, гнида, пишешь дешевые клеветы на моего мужа, он овладевает таким крутым оружием вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро п*зда".
Как Ефросинина ставила на место россиян
- Телеведущая разносила комика Нурлана Сабурова за его циничную и ничтожную шутку о "лунных".
- Вспоминая своих родных из Крыма, Маша Ефросинина отвечала россиянам, которые радовались обстрелам украинских городов.
- Также знаменитость комментировала странные заявления Ксении Собчак о "нацизме в Украине". Она напомнила о терроризме России в Буче, Изюме и многих других городах.