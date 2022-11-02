Маша Ефросинина поставила на место пропагандиста Соловьева, который пишет клевету о ее муже

Пропагандист Владимир Соловьев опубликовал безумные заявления о Маше Ефросинине и ее муже. Телеведущая жестко ответила поклоннику Путина.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев принялся придумывать факты из жизни украинских звезд. Так он опубликовал сообщение о Маше Ефросинине и ее муже Тимуре Хромаеве.

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Как показала Маша Ефросинина, пропагандист опубликовал сообщение, в котором называет телеведущую "дочерью магаданских служащих". Тимура Хромаева он же обвинил в "торговле наркотиками и оружием", а также придумал, что мужчина вроде бы покинул страну в феврале.

Заявления Соловьева / Фото с инстаграма Маши Ефросининой

Что ответила Маша

Маша Ефросинина решила не молчать, а поставить на место пропагандиста. Она также рассказала, как ее муж осваивает новое оружие в ВСУ.

День начался с хороших новостей: король пропагандистских гомнопомоек Соловьев учит украинский язык! Не дают покоя мальчишке мои видеообращения. Так что для этого господина, что высрает ложь словно дышит, есть немного уточнений - хорошее изучение украинского начинается с запечатления в своем мозгу: "В Украине"!

– поделилась телезвезда.

"Также вопрос: чего это мы приперли сюда Магадан, но совсем решили не отмечать, что я коренная крымчанка? Потому что Крым таки наш? И еще, пока ты, гнида, пишешь дешевые клеветы на моего мужа, он овладевает таким крутым оружием вместе со своими собратьями из ВСУ, что тебе и твоей шобле скоро п*зда".

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