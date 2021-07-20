Соломия Витвицкая покаталась на квадроцикле: роскошные фото из Карпат

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая отправилась на отдых с подругами. Она поехала в живописные Карпаты, где каталась на квадроцикле.

После пережитого стресса из-за ДТП украинская телеведущая Соломия Витвицкая решила устроить небольшой отпуск в Карпатах, куда поехала вместе с подругами. Она поделилась новыми фотографиями с поклонниками.

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Соломия Витвицкая в Карпатах

Телеведущая активно отдыхала в горах, выбрав катание на квадроцикле. Она сделала несколько фотографий, где позировала перед объективом на машине.

Соломия Витвицкая предстала в эффектном красном платье длины миди с белым принтом. Рядом звезда держала шлем в тон к наряду. Свой образ она дополнила золотой цепочкой на шее и солнцезащитными очками в белой оправе.

Ведущая распустила волосы и уложила их пышными волнами. На лице Саломея сделала макияж, подчеркнув глаза тушью, а губы – розовой помадой. Также знаменитость сделала красивое фото с подругами, позируя на фоне заката.

Для просмотра фото листайте направо:

Напомним, что недавно Соломия Витвицкая попала в ДТП. Грузовик резко затормозил, а потому микроавтобус, ехавший позади, врезался в грузовой автомобиль. В автобусе сидела ведущая, которая ударилась головой о переднее сиденье. Звезду госпитализировали, но впоследствии она вернулась к съемкам.

В результате ДТП Саломея получила большую шишку на лбу, которую можно было скрыть с помощью макияжа. Сейчас ведущая чувствует себя хорошо, правда, у нее появились синяки под глазами.