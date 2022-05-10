Солистка KAZKA Александра Зарицкая вернулась из США в дом, который разграбили россияне

В конце марта солистка группы KAZKA Александра Зарицкая уехала из Украины. После благотворительных концертов в США она вернулась в дом под Гостомелем, из которого россияне вынесли все, что смогли поднять.

29-летняя Александра Зарицкая впервые за два месяца войны приехала в Киевскую область. По дороге в свой дом она увидела разбомбленный Ирпень, разрушенные дома и мосты, выгоревший дотла торговый центр.

К теме Позитив рассказал, уничтожили ли российские оккупанты его дом

Александра Зарицкая вернулась домой из США

Привет, дорогой Ирпень. Привет, моя Украина. Мой Ирпень, очень мало уцелевших зданий… Просто сердце аж колет от боли,

– призналась солистка группы KAZKA.

"Вы можете подавиться всей украденной техникой, деталями от машины, но этих малышей я вам не прощу", – заявила Александра Зарицкая, сфотографировав увядшие вазоны.

Александра Зарицкая из KAZKA вернулась домой: фото из инстаграмм-сторис

Свой загородный дом возле Гостомеля звезда не сняла, потому что не показывала его и до войны. Как известно, в дом Зарицкой ворвались россияне и разграбили. Вынесли все – технику, ценные вещи, 30-килограммовую колонку и даже микрофон, который потеряли его по дороге.

"Мне не жаль вещей, просто неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Чувство, что туда ворвались, в твой дом, в твою крепость, и унизили", – рассказывала солистка группы KAZKA в апреле.