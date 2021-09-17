Солистка группы KAZKA впервые рассказала, что находится в новых отношениях
Источник:"Зірковий шлях"
Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что снова влюблена. Она рассказала, что закрутила отношения с парнем, который не принадлежит к миру шоу-бизнеса.
Лишь недавно солистка известной украинской группы KAZKA рассказывала, что имеет проблемы в отношениях с парнями. Однако теперь стало известно, что Александра Зарицкая закрутила новый роман.
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Александра Зарицкая о новых отношениях
Исполнительница рассказала, что снова влюбилась. Она отметила, что ее бойфренд – не представитель индустрии шоу-бизнеса.
Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такое мечтательно-влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет,
– призналась певица.
От других деталей пока Александра Зарицкая воздержалась.
Лидер группы KAZKA – снова влюблена / Фото из инстаграма группы
Личная жизнь лидера группы KAZKA
- В подростковом возрасте Александра Зарицкая влюбилась впервые, однако это чувство было неразделенным. Тогда она училась в Харьковском университете.
- Когда девушка переехала в Одессу, то начала встречаться с парнем из Донецка. По словам артистки, его характер был очень сложным. Несмотря на все попытки Александры спасти отношения, пара разошлась.
- Уже после создания группы KAZKA Александру Зарицкую и Никиту Будаша долгое время подозревали в отношениях. В конце сентября 2019 года на странице группы появилось романтическое фото, которое подогрело слухи о романтических отношениях.
- В этом же году певица призналась, что закрутила роман с иностранцем. С ним она познакомилась на музыкальном фестивале. Пара вместе отправилась в путешествие в Италию, но через несколько месяцев Александра завершила отношения с бойфрендом.