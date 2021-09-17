Солистка группы KAZKA впервые рассказала, что находится в новых отношениях

17 сентября 2021 , 14:03
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Источник:

"Зірковий шлях"

Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что снова влюблена. Она рассказала, что закрутила отношения с парнем, который не принадлежит к миру шоу-бизнеса.

Лишь недавно солистка известной украинской группы KAZKA рассказывала, что имеет проблемы в отношениях с парнями. Однако теперь стало известно, что Александра Зарицкая закрутила новый роман.

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Александра Зарицкая о новых отношениях

Исполнительница рассказала, что снова влюбилась. Она отметила, что ее бойфренд – не представитель индустрии шоу-бизнеса.

Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такое мечтательно-влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет,
 –  призналась певица.

От других деталей пока Александра Зарицкая воздержалась.


Лидер группы KAZKA – снова влюблена / Фото из инстаграма группы

Личная жизнь лидера группы KAZKA

  • В подростковом возрасте Александра Зарицкая влюбилась впервые, однако это чувство было неразделенным. Тогда она училась в Харьковском университете.
  • Когда девушка переехала в Одессу, то начала встречаться с парнем из Донецка. По словам артистки, его характер был очень сложным. Несмотря на все попытки Александры спасти отношения, пара разошлась.
  • Уже после создания группы KAZKA Александру Зарицкую и Никиту Будаша долгое время подозревали в отношениях. В конце сентября 2019 года на странице группы появилось романтическое фото, которое подогрело слухи о романтических отношениях.
  • В этом же году певица призналась, что закрутила роман с иностранцем. С ним она познакомилась на музыкальном фестивале. Пара вместе отправилась в путешествие в Италию, но через несколько месяцев Александра завершила отношения с бойфрендом.
Автор: Марія Касій