Солистка Go_A раскрыла тайну своего наряда с отбора: это мое послание некоторым людям
Украинская вокалистка Екатерина Павленко первой выступила на шоу Нацотбора Евровидения-2022. Она открыла конкурс с известной песней SHUM. Однако зрителей поразил не только номер, но и образ Екатерины Павленко.
На сцене Нацотбора-2022 женщина вышла на сцену в роскошном образе – платье из зеленого фатина, бежевого корсета с откровенным декольте и с необычной конструкцией в виде черных воронов.
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24 каналу Екатерина рассказала, что look для отбора разрабатывал украинский дизайнер Назар Дидык. Он создавал ранее для певицы образы в шоу "Маска" и "Мисс Украина".
Ну, он такой экспериментатор, а я люблю экспериментировать, почему бы и нет. Что касается воронов, это мое личное послание некоторым людям. Не хочу говорить кому,
– заинтриговала Екатерина.
Также артистка добавила, что вороны также символизируют ее коллег по группе Go_A – то есть она как королева находится в окружении трех воронов-мужчин.
Екатерина Павленко с Екатериной Осадчей за кулисами отбора / Фото 24 канала
Екатерина Павленко с воронами / Фото 24 канала
Роскошная Екатерина Павленко в платье Дидыка / Фото 24 канала