Солистка Go_A призналась, кого отправила бы на Евровидение-2022 от Украины

В прошлом году Украина взорвала сцену Евровидения. Отбор претендентов на 2022 год уже начался. Катя Павленко из группы Go_A утверждает, что на музыкальный конкурс стоит выбирать песню, а не яркого артиста.

Украинская этно-фольк-группа Go_A покорила всю Европу. Они одни из немногих участников Евровидения-2021, которых с удовольствием принимают с концертами по всему миру. Солистка Екатерина Павленко уверена, что все благодаря песне SHUM и яркой картинке, которую они создали своими образами.

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Кого Go_A отправил бы на Евровидение-2022 от Украины

Фронтвумен группы не понаслышке знает, что пропиаренный артист с большой фан-базой – не залог успеха на Евровидении. По ее мнению, должно сойтись очень много факторов, чтобы Украину снова представили достойно. Как минимум, яркий образ и песня.

Надо быть не то чтобы суперартистом, а иметь очень офигенную песню и очень яркий образ. У нас есть яркие артисты в Украине, но было много ситуаций, когда у ярких артистов не было песни, они просто пролетали,

– признается Екатерина Павленко.

Она отказалась называть конкретные имена артистов. Однако лидер Go_A пообещала следить за Нацотбором на Евровидение-2022 и рассекретить своих фаворитов после релиза всех песен.

Что известно о Нацотборе на Евровидение-2022