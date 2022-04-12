Солистка Go_A спела гимн мира перед матчем Ювентус – Интер: на России выключили звук

Солистка группы Go_A побывала в Италии, где спела гимн мира Imagine перед матчем между "Ювентусом" и "Интером". В трансляции на России во время выступления Павленко выключили звук.

Украинские артисты поддерживают родную землю в разных уголках мира. Исполнители выступают на благотворительных концертах, митингах, посещают беженцев.

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Солистка Go_A в Италии

Солистка группы Go_A побывала в Италии, где вместе с певицей Gaia исполнила песню Джона Леннона – Imagine. Это произошло перед главным матчем между "Ювентусом" и "Интером" в поддержку мира в Украине. Выступление Екатерины Павленко просмотрело около 300 миллионов человек во всем мире.

Imagine – это всемирно известный гимн мира, который в России не услышали. В этот момент во время трансляции выключен звук. Мы привлекли к этому факту внимание итальянских журналистов, чтобы продемонстрировать Европе масштабы российской пропаганды,

– отметили представители группы.



Екатерина Павленко в Италии / Фото с инстаграмма Go_A

Ведущие итальянские издания пригласили Екатерину на интервью и написали материалы об этом перформансе, что позволило рассказать правду о событиях, происходящих в Украине. Российская пропаганда пытается всеми возможными способами обесценить и извратить реальность.

Также Павленко приняла участие в акции в поддержку вынужденных переселенцев в Турине, которая прошла на главной площади города. Самое ценное, что есть сейчас – это способность объединяться и помогать друг другу, чтобы приблизить победу.

В скором времени мы еще вернемся в Италию с концертами, чтобы не только встретиться с нашими итальянскими слушателями, но и собрать средства, которые пойдут в поддержку нашей армии и пострадавших от войны украинцев,

– подытожили в публикации.



Екатерина Павленко в Италии / Фото с инстаграмма Go_A

Обратите внимание! Сын Джона Леннона – Джулиан на днях впервые публично исполнил песню отца Imagine. Ранее он пообещал, что споет только в случае конца света, а сейчас не смог не поддержать украинский народ, страдающий руками российских оккупантов.