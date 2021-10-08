Солистка Go_A отдыхает в Италии: фото из отпуска

Солистка популярного коллектива Go_A Екатерина Павленко отправилась в долгожданный отпуск. Звезда отдыхает в солнечной Италии. На личной странице в инстаграме она публикует различные кадры из отдыха.

После триумфа на Евровидении-2021 группа Go_A много гастролировала. Поэтому времени на отдых летом у музыкантов не было. Екатерина Павленко отправилась в долгожданное путешествие тогда, когда ее коллеги вернулись из-за границы.

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Екатерина Павленко в Италии

Исполнительница для отдыха выбрала солнечную Италию. Екатерина путешествует по стране, изучает интересные места. В личном блоге она опубликовала фото, которое сделала в невероятно красивой и популярной среди туристов локации. Павленко позировала в невероятной части Салерно – Fiordo Di Furore. Это как застрявший в скале вход в коммуну Фуроре. Он привлекает туристов тем, что там чрезвычайно красивый пляж, где можно понежиться на солнышке и поплавать.

Екатерина позировала, стоя в бирюзовой воде на фоне скалы на входе в море. Она надела черный купальник и была мокрой. Очевидно, что снимок сделала уже после плавания.



Екатерина Павленко в Италии / Фото с инстаграма певицы

А в инстаграм-сториз исполнительница опубликовала серию других фотографий из путешествия, где показала прогулки, красивые пейзажи и виллу, в которой остановилась.

Екатерина Павленко в Италии / Скриншоты инстаграм-сториз певицы