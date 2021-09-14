Солист Twenty One Pilots второй раз станет отцом

32-летний солист знаменитой американской группы Twenty One Pilots Тайлер Джозеф второй раз станет счастливым папой! Перед выступлением на VMA'S Music Awards жена сообщила ему, что ждет от него ребенка.

Своими эмоциями от услышанного Тайлер Джозеф поделился во время выступления. Он не мог дождаться, чтобы об этом услышал весь мир.

Читайте также Даша Квиткова и Никита Добрынин очаровали новыми фото с сыном

Моя жена беременна! У нас будет второй ребенок. Я не хотел сейчас заниматься отправкой сообщений, поэтому я просто скажу эту новость прямо сейчас вам всем,

– обратился к залу солист группы.

Тайлер Джозеф сообщил фанатам радостную весть: видео

Отметим, что у Джозефа и жены Дженни уже есть дочь по имени Рози. Она родилась в феврале 2020 года. Мужчина часто публикует в сети фотографии с девочкой и изрядно рад выполнять роль папочки.



Звезда Twenty One Pilots с дочкой Рози / Фото с инстаграма певца

Реакция сети

После выступления на премии 32-летний исполнитель не размещал никаких фото или видео в инстаграме, поэтому поклонники поздравляют кумира под его последней публикацией: