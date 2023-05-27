Моментальная карма: солист Rammstein на концерте сказал несколько слов на русском и упал со сцены

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн оконфузился во время выступления в Вильнюсе, Литва. На концерте артист упал после того, как поблагодарил зал на русском языке.

Отметим, что сама группа поддерживает Украину. В частности, после начала полномасштабного вторжения Тилль Линдеманн отменил свои концерты в России, передает 24 Канал.

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Теперь же, после концерта в Вильнюсе, Линдеманн поблагодарил своих поклонников на трех языках – английском, немецком и русском. После сказанных слов певец направился к выходу, где его постигла неприятная ситуация – он упал со сцены. Этот момент попал на видео, ролик уже обнародован в сети.

Солист Rammstein упал со сцены после благодарности на русском языке: смотрите видео

Можно заметить, что падение исполнителя было внезапным, а его коллеги даже не сразу это заметили. Вероятно, звезда просто потеряла равновесие, что и стало причиной падения. Когда другие участники группы поняли, что произошло, то продолжили стоять на сцене, глядя на место, где упал их коллега.

Позже поклонники добавили, Тилль снова поднялся на сцену. Они предполагают, что музыкант не пострадал в результате падения.

Какая позиция Rammstein в отношении войны в Украине

В июне прошлого года музыканты группы выразили поддержку Украине на одном из концертов. Они развернули в зале сине-желтое знамя. Поклонники не смогли это обойти вниманием, поэтому поддержали артистов аплодисментами и громкими возгласами.

В марте 2022 года 60-летний вокалист немецкой группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн после начала российского вторжения в Украину он помогал украинским беженцам в Берлине.

И хотя раньше Тилль Линдеманн казался пророссийским артистом, после 24 февраля 2022 года он поддержал украинцев. "Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется ужасной агрессии со стороны российского правительства. Мы глубоко сочувствуем и скорбим по поводу их страданий", – говорил артист.

К слову, на днях знаменитая группа Scorpions еще раз выразил поддержку Украине. Они развернули сине-желтое знамя на концерте в Берлине, чтобы напомнить о войне и поддержать украинцев.