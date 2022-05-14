Солист Måneskin травмировался перед выступлением в финале Евровидения-2022
Источник:инстаграмм Дамиано Давида
Победители Евровидения-2021 группа Måneskin должны выступить в финале конкурса, который состоится в субботу, 14 мая. Перед важным событием солист коллектива Дамиано Давид сообщил, что травмировал ногу.
Сейчас музыкант передвигается с помощью тростника. Увидим ли Måneskin в финале Евровидения-2022 – узнайте дальше.
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Солист Måneskin травмировал ногу
Выступление зажигательных итальянских рокеров ждет весь мир. Хотя Дамиано травмировал ногу, сейчас передвигается с тростью, но заверил, что выступление Måneskin на сцене Евровидения-2022 обязательно состоится.
Мы зажжем сцену в любом случае. Не беспокойтесь обо мне. Люблю всех,
– написал Дамиано в сториз.
Солист Måneskin травмировал ногу / Скриншот инстаграм-сториз Дамиано Давида
Солист Måneskin травмировал ногу / Скриншот инстаграм-сториз Дамиано Давида
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