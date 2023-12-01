Дамиано Давид из Måneskin подтвердил новые отношения: кто его новая любимая
Источник:Chimagazineit
Лидер известной итальянской группы Måneskin Дамиано Давид начал встречаться с американской певицей и актрисой Дав Кэмерон.
Журналисты заметили Дамиано с новой девушкой на пляже. Было видно, что влюбленные обнимаются и целуются.
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Фронтмен группы Måneskin показал новую избранницу
Папарацци заметили Дамиано с американской актрисой и певицей Дав Кэмерон. Их подловили на пляже Бодни в Сиднее. Известно, что девушка на три года старше певца. Влюбленные очень романтично проводили время и были в похожем наряде. Пара много обнималась и целовалась. После того как на пляже стало темно, пара оттуда ушла. Было заметно, что певец понес обувь Дав.
Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото Chimagazineit
Сообщается, что Дав Кэмерон уже не в первый раз видят на публике вместе с Дамиано. Периодически певца можно заметить в соцсетях Кэмерон. К тому же Дав периодически ходит на концерты группы Måneskin. Поклонники подозревали, что эти двое могут быть в отношениях. Однако это первое появление на публике вдвоем, из которого можно понять, что пара не скрывает свои отношения.
С кем раньше встречался лидер группы Måneskin
- В июне стало известно, что фронтмен популярной итальянской группы Måneskin разошелся с девушкой и моделью Джорджией Соллери. Дамиано рассказал об этом только тогда, когда его заскочили за поцелуями с другой. Артист попросил поклонников с уважением отнестись к чувствительному моменту. В то же время добавил, что надеется, что ролик с ним в баре никак не повлияет на имидж его бывшей девушки.
- Известно, что бывшая Дамиано снимается в рекламных роликах, пишет стихи и является феминисткой. Пара тщательно скрывала личную жизнь от публики, однако их часто замечали вместе на прогулках. Отношения Дамиано с Джорджией Солери продолжались почти 6 лет.