Солист Kalush Orchestra празднует день рождения: лучшие хиты победителей Евровидения-2022
Солист Kalush Orchestra Олег Псюк отмечает день рождения. 16 мая ему исполнилось 28 лет. По этому случаю мы подготовили подборку лучших хитов коллектива.
Группа Kalush Orchestra уже возвращается из Италии в Украину. Коллектив везет победу, которая для нашей страны сейчас очень важна. Но кроме "Stefania" у группы из Калуша есть еще много песен, которые следует послушать.
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Kalush разрывает украинскую музыку и культуру с 2019 года. Именно тогда зародилась группа, которую впоследствии переименовали в Kalush Orchestra. В отличие от Kalush, он создает рэп с фольклорными мотивами и украинской аутентикой. В состав коллектива входят:
- Олег Псюк (вокал, тексты);
- Килиммен (диджей);
- Джонни Удивительный;
- Тимофей Музычук (мультиинструменталист);
- Виталий Дужик (мультиинструменталист);
- Игорь Диденчук (мультиинструменталист).
Кроме сольных треков у коллектива много коллабораций с популярными украинскими артистами. Современной украинской музыкой наслаждайтесь дальше.
Лучшие хиты победителей Евровидения-2022
Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн
Kalush и Jerry Heil – "Хвилі": смотрите видео онлайн
Kalush и Кристина Соловий – "Таксі": смотрите видео онлайн
Kalush и Skofka – "Файна": смотрите видео онлайн
Kalush – "Мала в 19": смотрите видео онлайн
Kalush и Alyona Alyona – "Вода": смотрите видео онлайн
Kalush и Alyona Alyona – "Гори": смотрите видео онлайн
Kalush – "Зорі": смотрите видео онлайн