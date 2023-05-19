Солист Imagine Dragons закрутил роман через месяц после развода: его заметили с актрисой
Источник:Daily Mail
Лишь в апреле солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс официально развелся с супругой после 11 лет брака. Через месяц его уже заметили на свидании с другой женщиной. Кто она, узнайте ниже.
Во вторник, 16 мая, 35-летний Дэн Рейнольдс был замечен в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Он был не сам, а с американской актрисой Минкой Келли. Более того, прогулка их была романтичной. На фото, обнародованном папарацци, звезды держались под руки.
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Солист Imagine Dragons засветился на свидании после развода
Для встречи с Дэном Рейнольдсом 42-летняя звезда фильма "Соседка по комнате" оделась стильно и комфортно. На ней были джинсы с манжетами, синяя футболка с принтом, халат с мелким цветочным принтом, коричневые босоножки, а на левом плече Минка Келли накинула черную сумку. По праву года от нее уходил солист Imagine Dragons.
Он также был в кэжуале образе – темно-зеленых шортах, белой майке, свитере, кедах и кепке. Оба "прикрылись" солнцезащитными очками, но их все равно узнали.
Что известно о личной жизни Дэна Рейнольдса и Минки Келли
- В браке с певицей Эйжей Волкман солист Imagine Dragons прожил 11 лет. О разводе они объявили еще в сентябре 2022, а в апреле 2023-го это произошло официально. У бывших четверо маленьких детей – 10-летняя дочь Эрроу, 6-летние девочки-близнецы Гия и Коко и 3-летний сын Валентин.
- Минка Келли же раньше встречалась с ведущим The Daily Show Тревором Ноа. Их роман длился два года, но в мае 2022 пара разошлась.
- Интересно, что о романе Дэна с Минкой говорят с ноября прошлого года, когда их впервые заметили на прогулке по Лос-Анджелесу. Они тогда держались за руки и походили на пару.