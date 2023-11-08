После шутки о языке: в Польше отменили концерты группы "Пошлая Молли"

Лидер русскоязычной группы из Украины "Пошлая Молли" Кирилл Бледный извинился за свое заявление о польском языке. Ранее он посоветовал полякам учить русский и "вступать в российскую империю".

Как следствие все концерты группы, запланированные на ноябрь и декабрь, отменили. Речь идет о выступлениях в Гданске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве.

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Солист группы "Пошлая Моллы" извинился за шутку

Кирилл Бледный извинился за возмущение польским языком. Он записал обращение к слушателям группы, в которой пожалел о сказанном.

Осознаю, что эта сатира была крайне неудачной и оскорбила многих людей. Концерты в Польше отменяются. Слушатели, купившие билеты, мне очень жаль, что я подвел вас. И еще раз хочу принести свои искренние извинения людям, которых затронули мои слова,

– заявил артист.

Певец добавил, что имеет непонятный для всех юмор. В то же время артист отметил, что осуждает агрессию России против Украины и болезненно воспринимает события, которые сейчас происходят.

Я настолько углубился в свой юмор, что становится непонятно, какой я человек и какая у меня позиция. У меня абсолютно проукраинская позиция. Больше всего мне не хотелось бы, чтобы вам казалось, что я угараю над трагедией. Я не "угораю". Я все эти события очень переживаю. Мои друзья, моя семья, очень многие мои знакомые находятся в Украине, и я точно не желаю им зла. Как и никому в этом мире,

– сказал артист.

Кирилл Бледный извинился за шутку о языке: смотрите видео онлайн

Как отреагировали в сети

Значительная часть украинцев раскритиковала Кирилла Бледного за столь неоднозначное заявление.

"Класс. Круто. Теперь поляки еще больше ненавидят украинцев, молчу о пограничниках. И все из-за этого человека, который ментально к Украине не имеет никакого отношения и даже украинского языка не знает".

"Отмена концертов твоей группы – гораздо лучший рофл, чем твои вспышки, enjoy".

"Я поляк, изучаю украинский язык. Слушаю вашу музыку уже несколько лет (не слушаю ничего русскоязычного уже полтора года). Вы меня не обидели, но принесли мне большое разочарование и невероятно большую грусть. Подумайте, сколько вреда вы нанесли гражданам Украины – вашим согражданам , которые так уже слишком много страдают. Желаю вам размышлений, понимания и зрелости, особенно последнего".

"Чувак, ты – кринж года. Не позорь нашу страну своими шутками в сторону партнеров, которые всеми силами нам помогают".

"Тю, так это был польско-украинский рофл. Неужели ты шуток не понимаешь? Кстати, всем советую пользоваться украинскими авиалиниями. А сори, все аэропорты уничтожены Россией".

Что этому предшествовало