После шутки о языке: в Польше отменили концерты группы "Пошлая Молли"
Источник:Кирилл Бледный
Лидер русскоязычной группы из Украины "Пошлая Молли" Кирилл Бледный извинился за свое заявление о польском языке. Ранее он посоветовал полякам учить русский и "вступать в российскую империю".
Как следствие все концерты группы, запланированные на ноябрь и декабрь, отменили. Речь идет о выступлениях в Гданске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве.
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Солист группы "Пошлая Моллы" извинился за шутку
Кирилл Бледный извинился за возмущение польским языком. Он записал обращение к слушателям группы, в которой пожалел о сказанном.
Осознаю, что эта сатира была крайне неудачной и оскорбила многих людей. Концерты в Польше отменяются. Слушатели, купившие билеты, мне очень жаль, что я подвел вас. И еще раз хочу принести свои искренние извинения людям, которых затронули мои слова,
– заявил артист.
Певец добавил, что имеет непонятный для всех юмор. В то же время артист отметил, что осуждает агрессию России против Украины и болезненно воспринимает события, которые сейчас происходят.
Я настолько углубился в свой юмор, что становится непонятно, какой я человек и какая у меня позиция. У меня абсолютно проукраинская позиция. Больше всего мне не хотелось бы, чтобы вам казалось, что я угараю над трагедией. Я не "угораю". Я все эти события очень переживаю. Мои друзья, моя семья, очень многие мои знакомые находятся в Украине, и я точно не желаю им зла. Как и никому в этом мире,
– сказал артист.
Кирилл Бледный извинился за шутку о языке: смотрите видео онлайн
Как отреагировали в сети
Значительная часть украинцев раскритиковала Кирилла Бледного за столь неоднозначное заявление.
- "Класс. Круто. Теперь поляки еще больше ненавидят украинцев, молчу о пограничниках. И все из-за этого человека, который ментально к Украине не имеет никакого отношения и даже украинского языка не знает".
- "Отмена концертов твоей группы – гораздо лучший рофл, чем твои вспышки, enjoy".
- "Я поляк, изучаю украинский язык. Слушаю вашу музыку уже несколько лет (не слушаю ничего русскоязычного уже полтора года). Вы меня не обидели, но принесли мне большое разочарование и невероятно большую грусть. Подумайте, сколько вреда вы нанесли гражданам Украины – вашим согражданам , которые так уже слишком много страдают. Желаю вам размышлений, понимания и зрелости, особенно последнего".
- "Чувак, ты – кринж года. Не позорь нашу страну своими шутками в сторону партнеров, которые всеми силами нам помогают".
- "Тю, так это был польско-украинский рофл. Неужели ты шуток не понимаешь? Кстати, всем советую пользоваться украинскими авиалиниями. А сори, все аэропорты уничтожены Россией".
Что этому предшествовало
- Ранее Кирилл Бледный в своих инстаграм-сторис посоветовал полякам не говорить на родном языке, а учить русский язык. Также артист порекомендовал Польше "вступать в российскую империю".
- Через некоторое время певец выложил ролик в своем инстаграмме, в котором отметил, что его заявление – это была шутка и воспроизведение образа российского имперца.