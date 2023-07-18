Сложное решение, – известная модель София Вергара расстается с мужем после семи лет в браке
Источник:Page Six
Известная актриса, модель и судья американского шоу талантов София Вергара расстается с мужем, актером Джо Манганьеллой. Супруги прожили в браке 7 лет.
Звездная пара сделала совместное официальное заявление о разводе. Они сообщили, что для них это было сложное решение.
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София Вергара и Джо Манганьелло расстаются
Актеры призвали всех с уважением относиться к их личной жизни. Поскольку новый этап будет нелегким для них обоих.
Мы приняли сложное решение расстаться. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь сейчас, когда мы переходим на этот новый этап нашей жизни,
– подчеркнули супруги.
О проблемах в отношениях у супругов поклонники заговорили еще раньше, ведь в начале июля актриса уехала вместе с друзьями в Италию праздновать 51-летие. Но ее мужа с ними не было. Джо Манганьелло только поздравил жену в соцсетях. "С днем рождения, София", – написал мужчина. В последний раз звездную пару видели вместе в июне на съемочной площадке нового проекта Джо Манганьелло, куда София приехала навестить мужа.
Известно, что Вергара и Манганьелло поженились 22 ноября 2015 года. До этого они еще встречались около полутора лет.
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