"Мисс Украина 2023" София Шамия рассказала о папе-защитнике, который частично ослеп из-за войны

Победу в скандальном конкурсе "Мисс Украина-2023" одержала 18-летняя София Шамия. Ее отец служит в Вооруженных Силах Украины. Девушка рассказала, что на войне он частично потерял зрение.

Полномасштабное вторжение застало Софию дома в Киевской области. Она с мамой уехала в маленький поселок возле столицы.

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Шамия рассказала об отце в ВСУ

Сразу в первые дни полномасштабной войны папа Софии вступил в ряды Теробороны.

Недавно Шамия опубликовала в инстаграмме новое фото с отцом. "Мисс Украина" написала, что у ее папы глаза разного цвета не из-за гетерохромии.

Оказалось, что мужчина частично потерял зрение из-за боевых действий.



София Шамия с папой / Фото с ее инстаграммы

Модель добавила, что война ее изменила. Теперь она стала больше ценить жизнь и моменты, проведённые с родителями.

Месседж Софии на конкурсе красоты

София Шамия будет представлять Украину на "Мисс мира" в Индии. Девушки хочет нести благотворительную миссию с целью помочь пострадавшим в войне.

Своим месседжем София считает "быть рупором независимой страны". Из-за того, что ее отец служит в ВСУ, она знает все нужды военнослужащих.

Именно они на передовой борьбе до нашей независимости,

– добавляет "Мисс Украина".

По ее мнению, победа в конкурсе может усилить международную поддержку и внимание войны в Украине.



София Шамия / Фото с ее инстаграммы

Что известно о Софии Шамии: коротко