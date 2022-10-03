Собрали 4 миллиона, – Харчишин поделился, почему и как "Друга ріка" возобновила концертную деятельность

Полномасштабная война России против Украины несколько приостановила культурную жизнь в нашем государстве по тем или иным причинам. Поэтому многие украинские группы отправились в турне заграницу, чтобы собрать средства на нужды ВСУ.

Об этом 24 канала рассказал фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. Он также отметил, что впервые за время полномасштабного вторжения России исполнители будут выступать в Киеве.

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"У нас было много концертов за границей, мы проехали 2 части европейского турне и имели несколько концертов в Украине, в тех городах, где было более или менее безопасно", – говорит Харчишин.

По словам солиста "Второй реки", в рамках турне, обходили Киев не потому, что не хотели выступать, а из-за полномасштабного вторжения.

Мы вернулись к выполнению своих обязательств перед зрителями, лишь немного трансформировали наше выступление. Наши концерты благотворительны, мы именно этим и занимались на протяжении нашей концертной деятельности,

– говорит Валерий Харчишин.

Детальнее о концертах "Второй реки" во время войны: смотрите видео

Сбор на ВСУ через концерты "Второй реки"

По словам Харчишина, потребности ВСУ неисчерпаемы, постоянно нужно что-то и фактически делаем все то, что и раньше. К сожалению, не во всех городах есть возможность играть концерт, потому что не везде есть хранилища.

За границей мы собрали около 4 миллионов долларов, без учета последних концертов. Но должен признаться, что действительно больше средств удалось заработать там,

– добавляет он.

Но Харчишин добавляет, что расходная часть средств в Европе почти такая же, что и та сумма, которую зарабатываем. Поэтому иногда получалось так, что концерты выходили в ноль.

"Поэтому в Украине гораздо легче собрать концерт, ведь здесь и стены помогают. Еще следует отметить, что в основном все средства были от украинцев", - резюмирует фронтмен.