В оранжевом миниплатье без белья: Кайли Дженнер похвасталась формами – фото
Американская знаменитость Кайли Дженнер каждый раз заводит сеть новыми откровенными кадрами. На днях она показала фото, где предстала в соблазнительном платье без белья.
Источник: инстаграм Кайли Дженнер
Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" не стесняется демонстрировать роскошное тело в откровенном наряде.
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Кайли Дженнер в миниплатье
Американская знаменитость взбудоражила воображение поклонников новым соблазнительным кадром с отдыха. Она позировала перед объективом возле дома. Кайли Дженнер надела тонкое оранжевое миниплатье с бахромой и большими вырезами по бокам и в зоне декольте.
Кайли Дженнер в миниплатье / Фото из инстаграма Кайли Дженнер
Такой наряд позволил звезде похвастаться пышной грудью и бедрами. К тому же, она не надела белье под платье, что придало кадрам особу перчинку.
Кайли Дженнер в миниплатье / Фото из инстаграма Кайли Дженнер
Соблазнительный образ Кайли Дженнер дополнила тонкими золотыми браслетами на руках, кольцами и серьгами-кольцами. Длинные волосы модель заплела в косу, а на лице сделала фирменный макияж. Кайли подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовым блеском.
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