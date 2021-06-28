Соблазнительная Тина Кароль снялась в прозрачном платье: смелая фотосессия

Попдива Тина Кароль стала хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend, поэтому анонсирует свое выступление на страницах всех социальных сетей. Для привлечения внимания публики она снялась в соблазнительной фотосессии.

Народная любимица любит вещи в бельевом стиле, поэтому неудивительно, что для новой съемки выбрала одежду в таком стиле. Тина Кароль появилась перед камерой в полностью прозрачном платье с пикантными разрезами до бедер и вырезами в зоне декольте.

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Под крайне откровенное платье звезда надела черное боди на тонких бретелях. Так, она не выглядела вульгарно, но продемонстрировала свои соблазнительные формы.

Смелый образ Тина Кароль довершила оригинальной портупеей на ногу, что придало сексуальности. Волосы она уложила в прическу с мокрым эффектом и нанесла едва заметный макияж с акцентом на глаза.



Тина Кароль в прозрачном платье / Фото из инстаграма певицы

Под прицелом камеры Тина Кароль демонстрировала соблазнительные позы. Она обольстительно выгибалась и показывала растяжку, лежа на полу. Горячую фотосессию певицы оценили более 20 тысяч фанов.