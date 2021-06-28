Спокуслива Тіна Кароль знялась у прозорій сукні: смілива фотосесія

Попдіва Тіна Кароль стала хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend, тому анонсує свій виступ на сторінках усіх соціальних мереж. Для привернення уваги публіки вона знялась у спокусливій фотосесії.

Народна улюблениця полюбляє речі в білизняному стилі, тому не дивно, що для нової зйомки обрала одяг у такому стилі. Тіна Кароль з'явилась перед камерою в повністю прозорій сукні з пікантними розрізами до стегон і вирізами в зоні декольте.

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Під вкрай відверту сукню зірка одягла чорне боді на тонких бретелях. Так, вона не виглядала вульгарно, але продемонструвала свої спокусливі форми.

Сміливий образ Тіна Кароль довершила оригінальною портупеєю на ногу, що додало сексуальності. Волосся вона вклала у зачіску з мокрим ефектом і нанесла ледь помітний макіяж з акцентом на очі.

Тіна Кароль у прозорій сукні / Фото з інстаграму співачки

Під прицілом камери Тіна Кароль демонструвала спокусливі пози. Вона звабливо вигиналась і показувала розтяжку, лежачи на підлозі. Гарячу фотосесію співачки оцінили понад 20 тисяч фанів.