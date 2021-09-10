Со стильной прической: Елена Зеленская выступила на форуме в деловом образе

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла Форум молодых лидеров на Ялтинской европейской стратегии. Она покорила публику сдержанным образом в синем костюме и со стильной прической.

Жена президента Украины Елена Зеленская появилась на очередном светском мероприятии. Она продемонстрировала стильный, но лаконичный образ.

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Елена Зеленская открыла Форум молодых лидеров в рамках конференции Ялтинская европейская стратегия. Там первая леди встретилась с молодым поколением.

Без молодежи не может развиваться и существовать страна. Молодежь Украины – это кислород, которым она дышит. Без молодежи жизнь страны останавливается,

– подчеркнула Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Супруга президента выступила на форуме в сдержанном стильном образе. Она предстала в классическом синем костюме, состоявшем из брюк и жакета. В комплект Елена Зеленская надела молочную блузку.

Такой наряд первая леди соединила с черными лакированными туфлями на невысоких каблуках. Образ дополняли жемчужные серьги-подвески.

Особой деталью look стала трендовая прическа Елены Зеленской. Она зачесала волосы назад, закрепив пряди по бокам. На лице жены президента красовался макияж. Визажисты подчеркнули глаза Зеленской тенями, а губы – нюдовой помадой.