Со слезами на глазах: Светлана Лобода объяснила, почему не давала концерты в Украине

Светлана Лобода, которая развивает карьеру в России, с 2017 года не давала концерты в Украине. В августе этого года она вернулась на Родину с сольником. Такое длинное затишье певица объяснила тем, что боялась за своих фанов, помня опыт последних публичных выступлений.

В новом интервью 39-летняя Светлана Лобода вспомнила, как четыре года назад собрала фанов в Одессе, в ночном клубе Ibiza Beach Club, однако выйти на сцену так и не смогла. В этом она обвинила активистов, которые намеревались сорвать ее выступление.

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Однако от "проплаченной группировки людей" перепадало не самой артистке, а зрителям – в них летели дымовые шашки, их не пускали в клуб, на них бросались с кулаками.

Мы очень испугались. Понимали, что на наши концерты приходит много детей, и, чтобы избежать травмоопасных ситуаций, мы с организаторами за считанные секунды решили отменить шоу,

– поделилась певица.

Она убеждена, что в тот вечер воздух ей перекрыл "очень влиятельный человек в Одессе". Светлана Лобода не стала рассекречивать его имя, однако добавила, что накануне между ними вспыхнул конфликт.

"Ситуация прояснилась буквально несколько лет назад. После того случая мы с командой решили приостановить сольные концерты в Украине", – поделилась артистка.

Лобода якобы так испугалась за свою публику, что решила не рисковать ею. С тех пор она гастролировала преимущественно по России, завоевывая музыкальный рынок в стране-агрессоре. В Украину звезда приезжала только на корпоративы, в частности на свадьбу сына Оксаны Марченко.

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