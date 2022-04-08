Снежана Бабкина призналась, что испытывала чувство вины из-за переезда за границу

Украинская артистка Снежана Бабкина сейчас находится с тремя детьми и мужчиной в Германии. Они переехали после напряженной первой недели войны. В настоящее время они дают благотворительные концерты в Европе.

Как рассказал Сергей Бабкин, артист и муж Снежаны, сначала они переехали из Харькова в Днепр, а потом уже в Европу. Они пересекали совсем пустую границу в Молдове, ехали через Румынию и уже там провели первую ночь. Впоследствии попали в Германию.

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Снежана призналась, что некоторое время она чувствовала вину за то, что покинула Украину. Но впоследствии нашла в себе понимание и силы, в том что нужно помогать даже за границей.

В первые дни в Германии я стала чувствовать вину, потому что многие наши мужчины, волонтеры, музыканты – в Харькове, а мы здесь, и мы не можем их вывезти. Мы можем им только помогать. Угнетать себя – это путь в никуда, ты съешь себя и в конце концов станешь больным,

– убеждена женщина.

По его мнению, если человек способен приготовить борщ на 16 человек или связаться со всеми организаторами-коллегами для проведения благотворительного события – это уже лучше ничего. "Когда ты что-нибудь делаешь – исчезает чувство вины и появляется источник энергии", – резюмирует женщина.



Семья Бабкиных в Германии / Фото из инстаграмма Снежаны

Планировали переехать в Киев

Что интересно, после долгих лет жизни и совместного брака в Харькове Сергей и Снежана в прошлом году задумались о переезде в Киев. Ведь именно там у них больше работы, а дорога занимает много времени и сил.

"В Харькове живем, в Киеве – работаем. И этим летом впервые на море мы заговорили о том, что нужно переезжать, потому что мы устали от поездов. Мы не успели продать свое, чтобы купить в Киеве. Надо, пожалуй, было раньше… Но нет, ничего, как случилось, так оно и нужно было", – поделилась женщина.