"Мамина копия": Снежана Бабкина поразила сходством со своей 12-летней дочерью – общее фото

5 июля 2023, 08:54
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Снижана Бабкина

Жена украинского музыканта и певца Сергея Бабкина не прячет детей и часто показывает семейные фото. Теперь Снежана поделилась редкими кадрами с 12-летней дочерью Веселиной, которая с годами становится все больше похожа на звездную маму.

Жена Бабкина опубликовала совместные фото с детьми на отдыхе. Ранее Снежана показывала своего старшего сына от предыдущего брака.

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Снежана Бабкина поразила сходством с дочерью

Теперь Бабкина показала дочь Веселину. Девочке сейчас 12 лет, за последний год она заметно повзрослела и стала еще более похожа на маму.


Снежана Бабкина с дочерью / Фото с ее инстаграммы

На втором фото Снежана в шутку кусает за ушко девочку, пока та корчит гримасу. Судя по кадрам, семья отдыхает на пляже. В подписи к фото Бабкина только оставила два эмоджа в виде обезьян.


Снежана Бабкина с дочерью / Фото с ее инстаграммы

Почитатели супругов оставили огромное количество комментариев под публикацией. Отметился и муж, певец Сергей Бабкин. Он написал много эмоджи в виде сердечек.

В то же время подписчик отметили, что девочка с годами все больше становится точной копией мамы.

  • "Она похожа на тебя",
  • "Какие красотки",
  • "Одновременно и на маму, и на папу похожа. Девочки, вы прекрасны".
  • "Мамина копия",
  • "Красавица. Генетика дает свое",
  • "Такая взрослая",
  • "Которая взрослая и красивая. Как мама".

Добавим, что в инстаграм-сторисе Снежана Бабкина также показала своего младшего сына – Елисея. Они сидели в объятиях на отдыхе.


Снежана Бабкина с сыном/ Фото с ее инстаграммы

Напомним, что у Снежаны и Сергея Бабкина четыре ребенка. В частности, двух общих – дочь Веселину и сын Елисея. Также певец принял сына супруги Артура от первого брака. У него и есть взрослый сын Илья, которого ему родила предыдущая жена.

Раньше мы писали о том, что Сергей Бабкин показал редкое фото с женой Снежаной у ЗАГСа. Пара отпраздновала 14 лет официального брака.

Автор: Марія Бондар