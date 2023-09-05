"Очень похожи": Снежана Бабкина показалась с 16-летним сыном от первого брака

5 сентября 2023, 13:27
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Снежана Бабкина

На днях Снежана Бабкина опубликовала фото со своим старшим сыном Артуром от первого брака. Парню исполнилось 16 лет, и он перешел в 11 класс.

Артур и Снежана очень между собой похожи. Об этом в комментариях под фото написали многие поклонники.

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Снежана Бабкина показалась с сыном

Жена украинского музыканта выставила фотографию, на которой позировала с сыном-выпускником. Этот учебный год станет для Артура последним в школе. Они сфотографировались на первое сентября, потому держали в руках цветы и подарочный пакет.

Последний Первый звонок. Мой маленький-большой мальчик,
– написала Снежана.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны отметили, что юноша очень привлекателен и похож на маму:

  • "Поздравляю! Такой красавец ваш сын";
  • "Мама и сынок! Как вы хороши";
  • "Какой красавец";
  • "У вас очень хороший сын";
  • "Красавец";
  • "Такой уже взрослый";
  • "Очень похож на вас!";
  • "Красавец".

Что известно об отношениях Сергея и Снежаны Бабкиных

Супруги познакомились еще в 2007 году во время работы в "Театр 19". Уже в 2008 году они тайно обвенчались, а в церкви пообещали, что скоро зарегистрируют свои отношения в ЗАГСе. 27 марта следующего года они выполнили свое обещание, однако пышного празднования не было. За годы супружеской жизни у Сергея и Снежаны родилось двое общих детей – дочь Веселина и сын Елисей. Также пара воспитывает сына Артура, которого Снежана родила в первом браке.

Автор: Софія Хомишин