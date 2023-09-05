"Очень похожи": Снежана Бабкина показалась с 16-летним сыном от первого брака
Источник:Снежана Бабкина
На днях Снежана Бабкина опубликовала фото со своим старшим сыном Артуром от первого брака. Парню исполнилось 16 лет, и он перешел в 11 класс.
Артур и Снежана очень между собой похожи. Об этом в комментариях под фото написали многие поклонники.
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Снежана Бабкина показалась с сыном
Жена украинского музыканта выставила фотографию, на которой позировала с сыном-выпускником. Этот учебный год станет для Артура последним в школе. Они сфотографировались на первое сентября, потому держали в руках цветы и подарочный пакет.
Последний Первый звонок. Мой маленький-большой мальчик,
– написала Снежана.
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны отметили, что юноша очень привлекателен и похож на маму:
- "Поздравляю! Такой красавец ваш сын";
- "Мама и сынок! Как вы хороши";
- "Какой красавец";
- "У вас очень хороший сын";
- "Красавец";
- "Такой уже взрослый";
- "Очень похож на вас!";
- "Красавец".