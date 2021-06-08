Снежана Бабкина с маленьким сыном отдыхает в Турции: фото

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась новым фото с отдыха в Турции. Знаменитость опубликовала редкую фотографию, на которой позировала вместе с младшим сыном Елисеем.

Сергей и Снежана Бабкины показали лицо младшего сына совсем недавно. Теперь снимки маленького Елисея все чаще появляются в лентах социальных сетей звездных родителей.

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Новое фото Снежаны Бабкиной с сыном

Звездная жена обнародовала кадр, где предстала перед камерой в автомобиле, а Елисей сидел у нее на ногах. Снежана позировала в белом кружевном платье без рукавов. Среди аксессуаров образ Бабкиной дополняли цепочка, серьги, кольца и солнцезащитные очки. Короткие волосы звезда вложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Также внимание привлекает красный маникюр Снежаны.

Маленький Елисей был одет в молочные шорты, белую футболку с цветным принтом. Такой наряд мамаша мальчика соединила с голубыми босоножками.



Снежана Бабкина с сыном / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

В заметке звездная мамочка поделилась мыслями относительно материнства: "Дети – наши самые главные учителя. Лучших учителей не найти! Внутри каждого ребенка есть "эмоциональный сосуд", который необходимо наполнять любовью. В ежедневных медитациях, 10-минутных телесных и дыхательных практиках. Конечно, не всегда все так хорошо. Все мы живые и эмоциональные люди. Важно быстро уметь набирать, чтобы уже сегодня закладывать наше счастливое завтра".