Снег в Канаде: Дженнифер Лопес показала невероятные зимние пейзажи

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес была в Канаде. Там выпал обильный снег и звезда не упустила возможности снять атмосферное видео на фоне зимней сказки.

Многие знаменитости уже начали подготовку к новогодним праздникам. Они украшают дома, готовят подарки и нетерпеливо ждут наступления зимней сказки. А в некоторых регионах уже успели увидеть первый снег.

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Дженнифер Лопес в снегу

Джей Ло побывала в Канаде, а теперь возвращается домой. 25 ноября в Соединенных Штатах Америки отмечают День благодарения, потому актриса хочет быть в этот день вместе с семьей.

По дороге она наткнулась на невероятно красивый снег, который засыпал местность. Звезда не смогла пройти мимо такой сказки и сняла короткий атмосферный ролик для любителей. Просматривая видео, чувствуется, что новогодние праздники уже совсем близко.

Дженнифер была одета в теплую зимнюю одежду черного цвета, без прически и макияжа. Однако это лишь придало уют ее образу и атмосфере вокруг.

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