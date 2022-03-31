"Сначала был звонок", – Наталья Карпа показала, какой неожиданный сюрприз устроил ее муж

Певица Наталья Карпа осталась в Украине с маленькой дочерью и не собирается уезжать. Ведь здесь – вся ее семья и муж Евгений. Несмотря на все прежние проблемы в семье, пара остается вместе и, похоже, многое переоценила во время войны.

Как известно, Евгений Терехов сейчас защищает столицу, правда, неизвестно – в рядах ВСУ или ТрО, а Наталка с дочерью находятся на родной Львовщине. Между парой – сотни километров, но мужчина устроил приятный сюрприз любимой – приехал к ней с визитом.

К слову Жду с победой, – Наталья Карпа показала, как ее муж-защитник спит на картонках в укрытии

Женщина поделилась в инстаграм-сторисе, что сначала он ей позвонил по видеосвязи. Тогда мужчина был прямо в автомобиле и Наташа ничего не подозревала.



Евгений Терехов позвонил жене по видеосвязи / Фото из инстаграм-сторис Карпы

А потом приехал к ней домой, из-за чего Карпа очень растрогалась от неожиданности. Хоть фото нечеткое, но заметно, что Наташа – едва заплаканная.

Война дает множество новых осознаний и переосмыслений,

– написала артистка.



Терехов приехал к жене / Фото из инстаграм-сторис Карпы

Отметим, что до полномасштабного вторжения России в пару был кризис в отношениях. Наталья Карпа впервые заговорила об этом в ноябре 2021 года. По ее словам, проблемы в браке начались после появления дочери Златы, ведь всю себя певица отдавала ребенку, а для Евгения его не хватало. Да, пара была в шаге от развода, но решила попытаться сохранить семью. Сейчас она находится в Украине, чтобы не разводиться надолго и далеко с мужем. Евгений, как известно, ветеран АТО и получил когда-то серьезное ранение.