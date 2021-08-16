Смокинг и симфонический оркестр: Виктор Павлик раскрыл детали концерта ко Дню Независимости

Уже на следующей неделе, 24 августа, самые популярные украинские артисты соберут НСК "Олимпийский" по случаю 30-летия Независимости. Среди них 55 летний Виктор Павлик. Эксклюзивно для 24 канала он рассекретил, с какими песнями выйдет на главную арену страны.

При содействии Офиса Президента Украины на сцену НСК "Олимпийский" выйдут более 30 певцов – молодые звезды и легендарные артисты, расцвет творчества которых совпал с первыми годами независимости. Плеяду вторых представляет Виктор Павлик. На масштабном концерте он исполнит два бессмертных хита.

К слову Группа "Антитіла" объяснила, почему отказалась от концерта ко Дню Независимости

Отобраны две лучшие песни из моего репертуара, которые за 30 лет имеют право на НСК "Олимпийский" – "Ти подобаєшся мені" и "Ні обіцянок, ні пробачень". Это будет под эстрадно-симфонический оркестр, я буду в смокинге,

– поделился Виктор Павлик.

По словам исполнителя, режиссер грандиозного концерта, Катя Царик, не только отобрала состав звездных участников и песни, но и определила дресс-код события.

Следовательно, как Виктор Павлик, так и его коллеги-мужчины появятся на сцене в смокингах. Этого требует формат мероприятия, так как легендарные песни прозвучат под струнный оркестр. Народный артист уже слышал аранжировки, которые подготовили организаторы, однако первая репетиция на НСК "Олимпийский" у него состоится только 19 августа.



Виктор Павлик / Фото 24 канал

Как Павлик комментирует отказ коллег от концерта ко Дню Независимости

На масштабном концерте к 30-летию Независимости Украины появятся не все легендарные артисты, часть из них "корректно отказались" от участия. Среди таких "Бумбокс", Тарас Чубай, "Антитіла", ONUKA, "Друга ріка" и Katya Chilly, которая не согласилась выступать бесплатно.

Большинство из перечисленных исполнителей – хорошие друзья Виктора Павлика. Поэтому он сдержанно комментирует их отказ от участия в концерте на НСК "Олимпийский".

"Каждый себе решает, как хочет. Не могу сказать ничего плохого, потому что все мои друзья, страна демократическая, каждый имеет право на свое мнение. Как кто чувствует, так и поступает. Не буду судить никого и не хочу", – высказался Павлик.