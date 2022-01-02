СМИ подсчитали, какую сумму Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2021 году

Герцогиня Кембриджская считается настоящей иконой стиля и каждый раз впечатляет образами. СМИ подсчитали, сколько Кэтрин потратила на новую одежду и украшения.

Современная икона стиля Кейт Миддлтон часто появляется в ранее приобретенных вещах и повторяет образы. В этом году она также надела старую одежду, а еще сократила расходы на гардероб.

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Какую сумму Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2021

Герцогиня Кембриджская в 2021 году вдвое меньше средств потратила на одежду и украшения, чем в прошлом году. Как подсчитали СМИ, на новые наряды и аксессуары ушло 47,5 тысячи фунтов стерлингов (что составляет 64 400 долларов и более 1 миллиона 700 тысяч гривен).

Также стало известно, что лишь для 4 публичных выходов Кейт Миддлтон надевала совершенно новый наряд.

Самый дорогой образ герцогини

Самым ценным look Кейт Миддлтон стал тот, в котором она появилась на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Блестящее золотистое платье стоило герцогине 4 тысячи фунтов стерлингов (около 5 400 долларов).

, платье Кейт Миддлтон вошло в капсульную коллекцию 007 от Jenny Packham. Британский дизайнер выпустила эксклюзивную коллекцию к 60-летию Джеймса Бонда, к которой относятся 8 платьев.



Кейт Миддлтон с членами королевской семьи / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Стоимость гардероба Кейт Миддлтон по годам