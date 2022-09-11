Кейт Миддлтон призналась, как озорник Луи отреагировал на смерть бабушки Елизаветы II

Принцесса Уэльска Кейт Миддлтон встретилась с британцами, когда выходила в свет с мужем и принцем Гарри. Она рассказала, как на потерю прабабушки отреагировал младший сын.

10 сентября принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Гарри и Меган. Королевские супруги не только посмотрели на цветы, но и пообщались с британцами.

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Как на смерть прабабушки отреагировал дебошир Луи

При общении с подданными принцесса Уэльская рассказала, как на новость о смерти Елизаветы II отреагировал ее младший сын. Принц Луи понял, что его прабабушки не стало.

Он сказал, что по крайней мере бабушка сейчас с прадедой,

– передала слова принцессы 28-летняя Банита Ранов.

В сети также появилось видео с умиленной Кейт Миддлтон. Жители Лондона пишут, что им было приятно увидеть принца и принцессу вместе с Меган и Гарри.

"Королеве это понравилось бы. Я просто надеюсь, что в будущем они останутся такими же, и братья соберутся вместе, и их семьи", – пишут в сети.