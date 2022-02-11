"Словно в сказке": Ирина Федишин показала свое утро на Мальдивах

11 февраля 2022 , 11:37
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Источник:

инстаграм Ирины Федишин

Украинская певица Ирина Федишин осуществила свою мечту и отправилась на отдых на Мальдивы. Она показала видео, как проводит утро на островах.

После успешного гастрольного тура Ирина Федишин отправилась на отдых вместе с мужем и детьми. Звезда активно делится атмосферными кадрами с поклонниками.

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Ирина Федишин на Мальдивах

На днях певица показала, как проходит ее утро на Мальдивах. Она опубликовала видео, в котором позирует на качелях вблизи океана. Звезда надела голубое платье с рюшами и обнаженными плечами. Волосы Ирина Федишин собрала в аккуратный пучок.

Заметим, Ирина Федишин признавалась, что давно мечтала попасть на Мальдивы. Поэтому этот отпуск для семьи долгожданный и желанный.

Также певица поделилась эффектным семейным фото с отдыха. Вся звездная семья лежала на песке, тогда как камера сфотографировала их сверху.

Счастливое время с семьей,
 –  подписала кадр Ирина Федишин.


Ирина Федишин с семьей / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Поклонники исполнительницы активно комментируют каждое ее сообщение. Они поделились впечатлениями от последних публикаций:

  • "Как красиво. Хорошего отдыха";
  • "Каждое ваше утро в период отдыха будет словно в сказке";
  • "Какая красота, а вы, как всегда, невероятная";
  • "Красота невероятная";
  • "Как красиво";
  • "Великолепное фото";
  • "Лучшие".
Автор: Марія Касій