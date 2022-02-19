Слова мамы сбылись, – Ефросинина призналась, почему не любит готовить

Украинская телеведущая Маша Ефросинина заявила, что не любит готовить. По ее словам, в течении ее жизни не случалась ничего такого, чтобы она изменила свое отношение к кулинарии.

Уже длительный период времени у женщины есть повар. Об этом Ефросинина рассказала в рамках проекта "Интервью 24".

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Кто такая Маша Ефросинина Украинская телеведущая, посол Фонда ООН по вопросам народонаселения, блогер. Автор YouTube-каналов "Экзамен" и "Взрослые девочки". Замужем за экс-руководителем Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимуром Хромаевым . Имеет двух детей – дочь Нану и сына Александра.

Детство и наставление мамы

Мое детство проходило в советское время в достаточно скромных условиях. Я помню времена и годы, когда дома не было электричества и газа. Мама нам буквально готовила из того, что было в холодильнике. Рис или макароны по-флотски мы могли есть три дня,

– вспомнила телеведущая.

В возрасте 14 – 15 лет Ефросинина захотела овладеть базовыми навыками готовки. Однако мама Людмила призвала дочь лучше учиться и стремиться к финансовой независимости.

Маша Ефросинина: "Рис или макароны по-флотски мы могли есть три дня" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Нелюбовь к готовке и личный повар

Возможно, она тогда сказала это в сердцах, но я ее никогда в этом не винила и не осуждала. Хорошо помню, в какое время они жили с папой. Это произвело на меня колоссальное впечатление. В принципе, словам мамы суждено было сбыться. У меня есть повар уже очень много лет,

– резюмировала Маша Ефросинина.

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Автор проекта – заместительница главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.