Сломался скутер: дочь Оли Поляковой остановилась посреди водоема

16-летняя дочь популярной исполнительницы Оли Поляковой – Маша недавно отправилась на водную прогулку на скутере. Транспортное средство сломалось посреди водоема. По словам девушки, она ездила, надев спасательный жилет на голое тело.

Маша Полякова часто снимает ролики для тиктока, поэтому и эту ситуацию не могла не вспомнить в социальной сети. С помощью видео она рассказала поклонникам об инциденте.

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"Обнаженная" Маша Полякова на водном скутере

Старшая дочь Поляковой в теплый солнечный день захотела покататься на водном скутере. Девушка постоянно в движении, поэтому и последние дни лета проводит активно. Поскольку Маша любит безумные поступки, то решила ездить по водоему, надев только жилет. Но не обошлось без приключений. Неожиданно ее транспортное средство сломалось на воде. Вероятно, это произошло на Днепре.

Угадайте, кто поехал обнаженной кататься на скутере, который сломался на воде,

– подписала видео Маша.

Маша Полякова на водном скутере: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Пользователи тиктока в комментариях отмечают, что Полякова обманывает, ведь из-под жилета видно купальник. Похоже, что девушка все-таки купалась не обнаженной. Также подписчики Маши подозревают, что она просто разыгрывает то, что скутер сломался.

"Купальник видно, зай";

"Окей, сегодня мы научимся пользоваться ключом, который висит на руке";

"Воспользуйся ключом, потому что он на руке висит";

"Угадайте, кто заглушил мотор".

Комментарии под видео Маши Поляковой / Скриншот с тиктока девушки