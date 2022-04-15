Слезы на глазах: Руслана во Львовской области встретилась с бежавшей от орков пенсионеркой
Источник:инстаграмм Русланы
Украинская певица Руслана посетила приют для переселенцев во Львовской области. Она встретилась с пенсионеркой Валентиной, которая со слезами на глазах поблагодарила украинских военных.
Руслана недавно побывала в освобожденных городах Киевщины, а теперь посещает переселенцев, вынужденных покинуть родные дома, чтобы спастись от российских оккупантов.
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Руслана о встрече с пенсионеркой
Валентина Антоновна очень обрадовалась, когда увидела артистку. Она поблагодарила за то, что та приехала, подняла настроение, добавила немного радости в это сложное время. Приятная встреча прошла во Львовской области.
Валентина со слезами на глазах обратилась к украинским защитникам: "У вас в душе казацкая кровь. Вас никогда не победить. Никогда. Я люблю Украину, люблю людей".
Вчерашняя случайная, а может и неслучайная, встреча с Валентиной очень сильно запала мне в сердце. Путинские рабы-орки решили освободить украинцев от свободы выбора быть украинцем. Эта пожилая женщина – одна из тех, кого оккупанты хотели "освободить", зато она обращается в Вооруженные силы Украины с благодарностью и несгибаемой верой в нашу победу. Будучи таким свободолюбивым народом, у нас есть только один выбор и один путь – победа,
– подчеркнула певица.
Встреча Русланы и сбежавшей от орков пенсионерки: смотрите видео онлайн