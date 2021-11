"Слепящие огни": песня какого исполнителя подорвала Billboard Hot 100 за всю историю чарта

Канадский исполнитель The Weeknd в 2019 году выпустил блестящий хит, покоривший все музыкальные чарты мира, в частности, и Billboard Hot 100. Как сообщили в журнале, этот трек стал самым популярным за всю историю рейтинга – в течение четырех недель песня возглавляла еженедельный чарт Billboard и сейчас в нем рекордные 90 недель.

Песня Blinding Lights, на русский переводится как "Слепящие огни", обошла кавер американского певца Чабби Чеккера на песню The Twist, вышедшую в 1960 году. Но теперь 31-летний The Weeknd установил рекорд, находясь дольше всего в списке чарта с момента его создания в 1958 году. Следовательно, хит назвали в издании "величайшей песней всех времен".

Не думаю, что это меня поразило. Я стараюсь не зацикливаться на этом слишком много. Просто пытаюсь ценить, что у меня есть и быть благодарным… К тому времени, когда появился Blinding Lights, я проработал в музыкальной индустрии 10 лет. Я рад, что выпустил такую ​​песню именно в это время. Было бы страшно, если бы такой успех был у первой песни,

– прокомментировал свое достижение The Weeknd.

Чем особенный хит Blinding Lights

Песня была выпущена 29 ноября 2019 года и вошла в четвертый студийный альбом исполнителя After Hours. Хит смог удержаться на первом месте в чартах более 30 стран мира. Этот сингл до сих пор считают самым успешным и узнаваемым хитом The Weeknd. За свой музыкальный альбом исполнитель получил награды премий American Music Awards of 2020, Billboard Music Awards, Juno Awards. Клип к песне Blinding Lights за 2 года просмотрели полмиллиарда раз в ютубе. Для создания видео и альбома исполнитель вдохновлялся драмой Скорсезе по книге Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" 1985 года.

The Weeknd – Blinding Lights: смотреть видео онлайн

В список 10 лучших песен всех времен из рейтинга Billboard Hot 100 также входят: